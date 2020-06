Lunedì 15 giugno 2020 - 13:38

Stati Generali,Conte:se si lavora insieme la crisi è opportunità

Il premier ai Sindacati: "facciamo in modo che non sia solo uno slogan"

Roma, 15 giu. (askanews) – “Possiamo fare in modo lavorando tutti insieme che non sia solo uno slogan la possibilità di trasformare questa crisi in una opportunità”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte chiudendo il suo discorso ai Sindacati nel confronto agli Stati generali.