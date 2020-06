Lunedì 15 giugno 2020 - 13:40

M5s, Casaleggio jr: i nostri bilanci trasparenti, no fondi occulti

Tutto pubblico, anche prima che lo richiedesse la legge

Roma, 15 giu. (askanews) – “Il Movimento 5 stelle è sempre stato finanziato in modo trasparente e siamo gli unici ad aver reso pubblici tutti i bilanci, anche di dettaglio, prima ancora che fosse la legge a richiederlo”, “il Movimento 5 Stelle non ha mai ricevuto finanziamenti occulti”. Lo scrive Davide Casaleggio in un post sul Blog delle stelle, dal titolo ‘Adesso basta’, in cui definisce “fake news” le rivelazioni di Abc sui finanziamenti del Venezuela al Movimento.