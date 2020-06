Lunedì 15 giugno 2020 - 09:03

Cosa dice Matteo Salvini sugli scontri nel Movimento 5 Stelle

"L'Italia non andava avanti prima e non va avanti ora"

Roma, 15 giu. (askanews) – “Il problema dei Cinquestelle sono i troppi no, con i no l’Italia non andava avanti prima e non va avanti ora”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervistato a Rtl 102.5 a proposito dei litigi all’interno del Movimento Cinquestelle.

“Se la notizia politica di oggi è il litigio Di Battista-Di Maio-Conte mi metto le mani nei capelli, se a settembre si deve votare per le amministrative si voti anche per il Parlamento nazionale e per un governo che governi cinque anni”, ha aggiunto.

