Domenica 14 giugno 2020 - 15:20

Roma, Bettini: impossibile il sostegno Pd a ricandidatura Raggi

"Sulla base dei risultati negativi del suo governo nella capitale"

Roma, 14 giu. (askanews) – È “impossibile” un sostegno del Pd alla ricandidatura della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Lo afferma Goffredo Bettini, componente della direzione nazionale del Partito democratico, dopo un articolo intitolato “Compagna Raggi” pubblicato dal settimanale L’Espresso, secondo cui Bettini sarebbe favorevole a un “sostanziale supporto al Raggi- bis”.

“In primo luogo – sottolinea Bettini – come ho più volte ripetuto, non mi occupo minimamente delle vicende politiche romane. E in secondo luogo ritengo impossibile un sostegno del Pd alla ricandidatura della sindaca Raggi. Non per ragioni personali o pregiudiziali, ma sulla base dei risultati negativi dell’esperienza del suo governo”.