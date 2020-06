Domenica 14 giugno 2020 - 15:13

“Profondamente contrario alla vendita di armi all’Egitto” (Di Battista)

Sono pubblicamente in dissenso con il Governo

Roma, 14 giu. (askanews) – “Abbiamo venduto navi all’Egitto e io sono profondamente contrario”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a Mezz’ora in più” su Rai Tre. Parlando della vicenda Regeni si è detto convinto che “se fosse stato americano qualche testa nei servizi in Egitto sarebbe caduta”. “Se non riusciamo a fare luce su questa vicenda che ci stiamo a fare nella Nato?”. “Sono pubblicamente in dissenso con il Governo, ma queste sono semplicemente le mie idee”, ha detto.

“Ho fiducia nel presidente del Consiglio, non deve temere picconature da parte mia”, ha comunque rassicurato Di Battista. “In questo momento il governo va sostenuto e il modo migliore è fare in modo che il Movimento 5 Stelle si rafforzi”.

