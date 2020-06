Sabato 13 giugno 2020 - 12:14

Stati generali, Conte: progetto coraggioso e condiviso per uscire da crisi

In Italia crescita sotto media Ue da 20 anni, ora stanziati 80 miliardi

Roma, 13 giu. (askanews) – “Questo è il momento non solo di continuare a seguire l’emergenza e le necessità più immediate ma questo è il momento di lavorare a un progetto chiaro per uscire dalla crisi. Un progetto coraggioso, condiviso, e ne dobbiamo anche approfittare per tramutare la crisi in opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che l’hanno frenata durante l’ultimo ventennio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aprendo i lavori degli Stati generali, “Progettiamo il rilancio”.

“L’Italia da 20 anni fatica a tenere il passo delle altre economie avanzate – ha ricordato -. Il nostro Paese, infatti, sconta tassi di crescita del prodotto interno lordo e della produttività che sono al di sotto della media europea e ha subìto conseguenze negative più intense di altri Paesi europei, le conseguenze della crisi finanziaria del 2009, nonché di quella dei debiti sovrani due anni più tardi”.

“Non possiamo quindi permetterci un ripristino della normalità. Lo shock prodotto dalla pandemia è chiaro a tutti che porterà una forte contrazione del pil ma di fronte a questo scenario il Governo è già intervenuto stanziando 80 miliardi e fornendo garanzie e moratorie significative per ingenti valori. In rapporto al PIL, lo sforzo messo in campo dal Governo è secondo soltanto a quello realizzato dalla Germania”, ha rivendicato il premier.