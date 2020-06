Sabato 13 giugno 2020 - 12:28

Stati generali, Conte: non disperderemo in mille rivoli risorse Ue

COnosciamo vincoli finanza pubblica, dobbiamo rilanciare produttività

Roma, 13 giu. (askanews) – “Un programma ambizioso” quello individuato dal governo per il rilancio del paese dopo la pandemia “ma dal confronto che avremo già oggi e la settimana prossima ricaveremo dei progetti concreti perché non intendiamo disperdere in mille rivoli poco producenti le risorse che anche a livello europeo riusciremo a conseguire”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte aprendo gli Stati generali a villa Pamphili.

“Conosciamo i nostri vincoli di finanza pubblica, la necessità di tenere in equilibrio la nostra finanza pubblica quindi non possiamo mancare l’occasione per rilanciare la produttività del nostro Paese”, ha assicurato.