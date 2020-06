Sabato 13 giugno 2020 - 11:35

Mattarella: ricerca proposte dopo crisi approdi a risultati concreti

Serve una spinta per recuperare il meglio di noi stessi

Roma, 13 giu. (askanews) – “Non sono esercizi facili. L’esplorazione in atto delle proposte di forze economiche, sociali e culturali dell’Italia, in corso a partire da questi giorni, deve saper approdare a risultati concreti. Per trarre dalla difficile esperienza vissuta in questi mesi una spinta per recuperare il meglio di noi stessi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio inviato all’iniziativa “Quale futuro”.