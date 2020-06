Sabato 13 giugno 2020 - 11:41

Mattarella: per un domani migliore impegno corale e no interessi di parte

Auspico partecipazione e dialogo e che si pensi in grande

Roma, 13 giu. (askanews) – “È un dovere far sì che il nostro, e soprattutto vostro, domani sia migliore in termini di occupazione, di qualità della vita e dell’ambiente, di crescita dei diritti e della conoscenza, di pace e di integrazione tra i popoli. La condizione per riuscirvi è che l’impegno sia corale, autentico, aperto. Che abbia davvero lo sguardo rivolto al futuro e non a effimeri interessi personali o di parte, a rendite di posizione, a stasi o rinunzie frutto di timore”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio all’iniziativa Quale futuro.

“L’auspicio è che vi siano partecipazione, dialogo, ascolto. E che si pensi in grande”, ha aggiunto il Capo dello Stato.