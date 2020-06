Sabato 13 giugno 2020 - 18:25

“La prima giornata degli Stati generali è stata molto proficua”

Conte spera che l'opposizione accetti l'invito

Roma, 13 giu. (askanews) – La prima giornata degli “Stati generali” è stata “molto proficua” , è iniziato un “confronto che promette molto bene” e l’obiettivo è quello di “non sprecare nessun euro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando i giornalisti a villa Pamphili. “Lavoreremo intensamente per il Paese, ci rendiamo conto del momento storico e faremo in modo di non sprecare nessun euro”.

Ha aggiunto Conte: “Non ci accontenteremo di ripristinare una normalità. L’Italia purtroppo da vari lustri era indietro nella crescita economica, non vogliamo ripristinare uno stato anteriore ma migliorare”.

Conte spera inoltre che l’opposizione accetti di sedersi al tavolo degli “Stati generali”. “Confido ci sarà la possibilità anche con le forze di opposizione di un confronto, c’è stato un rifiuto dell’iniziale invito ma noi siamo sempre aperti e confido che ci possa essere un confronto, magari al termine”.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha a sua volta detto che gli Stati generali dell’economia sono stati “una giornata di approfondito confronto” ed è “emerso molto bene il forte grado di consenso su questo piano di rilancio che stiamo elaborando per trasformare l’Italia”. Gualtieri ha sottolineato poi che al centro del piano ci sono gli investimenti perchè “vogliamo diventare uno dei paesi che investono di più”.

Il premier ha intanto convocato Cgil, Cisl e Uil lunedì 15 giugno alle 10 per intervenire agli Stati generali dell’economia. Dalle 14 sarà il turno di Ugl, Usb, Cub, Cisal, Confsal, Cobas, Unicobas, Cida, Cse e Fnsi. Dalle 18 toccherà all’Anci, all’Upi e alla Conferenza delle Regioni.

Prima dei sindacati, lunedì alle 9 interverrà Vittorio Colao con una delegazione del comitato di esperti in materia economica e sociale. Martedì 16 dalle 9, poi, sono stati chiamati a partecipare Confcommercio, Confesercenti e Cna, mentre Confindustria dovrebbe essere convocata mercoledì 17 giugno.

