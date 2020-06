Sabato 13 giugno 2020 - 14:50

Gli interventi di Conte, Von der Leyen e Gentiloni agli Stati Generali

Roma, 13 giu. (askanews) – Si sono aperti oggi a Villa Pamphili gli Stati Generali voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla presenza di tutti i ministri e del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. “Con la giornata di oggi – ha detto Conte – si apre un intenso dialogo e un’interlocuzione che il Governo intende realizzare con tutte le forze economiche, politiche, sociali e culturali del Paese, perché siamo chiamati ad affrontare uno snodo fondamentale per l’economia”.

“Nell’ambito di questo progetto – ha proseguito Conte – rientra anche l’investimento nella ‘bellezza’ del nostro Paese. La scelta di questa location che è apparsa a qualcuno inusuale, del Casino del Bel Respiro del parco di Villa Pamphili, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese”.

“Il rilancio dell’economia deve inserirsi in un quadro complessivo e deve collegarsi allo sforzo collettivo europeo. Le risorse e l’allocazione del Recovery Fund, ora ribattezzato Next Generation EU, a favore del quale l’Italia ha combattuto con forza e determinazione, giocheranno un ruolo fondamentale per la ripartenza dell’economia europea e per la difesa delle catene del valore, che costituiscono l’ossatura del mercato unico”.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto a sua volta che il piano europeo di rilancio economico “Next Generation EU” rappresenta “un’opportunità unica per l’Italia”, con “un sostegno senza precedenti per gli Stati membri”, e “può affrontare le sfide di vecchia data che riguardano l’economia italiana” e “aprire la strada a una ripresa economica duratura”. Queste sono le possibilità, “ora tocca a voi realizzarle”.

Von der Leyen, rivolta a Conte, lo ha ringraziato “per il paziente lavoro nel riunire il Paese”, e in particolare per questa iniziativa “che riunisce il settore pubblico e privato, gli imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori. Il futuro di uno qualsiasi dei nostri paesi – ha osservato – può essere costruito solo insieme, ascoltando tutte le voci e mobilitando tutte le migliori energie”.

Con la proposta del piano Ue di rilancio economico dopo la crisi del Covid-19, l’Europa torna finalmente all’approccio comunitario, attraversando la “linea d’ombra” del decennio passato in cui ha prevalso l’ottica intergovernativa che ha prodotto divergenze e divisioni paralizzanti. Lo ha affermato il commissario Ue agli Affari economici e finanziari Paolo Gentiloni, anch’egli intervenuto agli Stati Generali.

