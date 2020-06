Venerdì 12 giugno 2020 - 16:35

Stati generali, Conte: ora azioni concrete e interventi urgenti

"A Villa Pamphilj parleremo con chi pronto a rimboccarsi maniche"

Roma, 12 giu. (askanews) – “È il momento delle azioni concrete e degli interventi urgenti per migliorare il Paese”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un post in cui riprende i contenuti del colloquio fatto ieri con alcuni quotidiani.

“Sbloccare i cantieri già in estate – scrive – con norme che portino alle autorizzazioni in settimane anziché anni; 120 miliardi di opere da accelerare e realizzare; l’Alta velocità in tutta Italia, soprattutto al Sud; “Impresa 4.0 Plus” per rafforzare gli incentivi alle realtà produttive; una rete nazionale unica in fibra ottica; una svolta su digitalizzazione e pagamenti elettronici. Sono solo alcuni degli obiettivi alla base del Piano per il rilancio di cui ho parlato ieri con la stampa. Temi sui quali ci confronteremo in questi giorni a Villa Pamphilj, con il contributo di tutti coloro che sono pronti a rimboccarsi le maniche per far ripartire subito l’Italia”.