Venerdì 12 giugno 2020 - 08:16

“Anche ora non farei le zone rosse” (Conte)

"Ho agito in scienza e coscienza"

Roma, 12 giu. (askanews) – “Non lo temo affatto, ho agito in scienza e coscienza. Mi sono reso subito disponibile, doverosamente, per informare il pm di tutte le circostanze di mia conoscenza”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, in un’intervista a La Stampa, parlando della sua convocazione a Bergamo come persona informata sui fatti nell’indagine sulla mancata istituzione delle zone rosse ad Alzano e Nembo.

Alla domanda se oggi cambierebbe indea sulla decisione di non istituirle, Conte ha risposto: “no,perché ho agito in scienza e coscienza”.

