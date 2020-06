Sabato 6 giugno 2020 - 17:13

“Nessuna volontà di contrapposizione” (il Pd prova a rassicurare Conte)

Ok a Stati generali, allargare confronto a tutte forze politiche disponibili

Roma, 6 giu. (askanews) – Nessuna volontà di contrapposizione con il presidente del consiglio Conte. E’ quanto filtra dal Pd i cui vertici questa mattina hanno tenuto una video chat con la presenza del segretario Zingaretti, del vice segretario Orlando, dei capigruppo di Camera e Senato e della delegazione dei ministri. Una posizione che prova a smentire quanto riportato da alcuni quotidiani.

Piuttosto – proseguono i dem – è stata confermata l’esigenza di costruire da subito un percorso per affrontare in maniera adeguata le grandi sfide economiche e sociali che abbiamo dinnanzi ma che sia un percorso serio e concreto.

Il governo ha affrontato con risultati positivi la crisi sanitaria che ha investito il nostro Paese e tutto il mondo. Ma ora dobbiamo sapere che il nostro compito sarà ancora più difficile perché si tratta di dare risposte adeguate ai devastanti danni che il Covid ha inferto al nostro Paese e costruire la ripresa nella direzione dell’innovazione, della sostenibilità e della coesione sociale e territoriale.

Anche grazie all’iniziativa italiana in Europa – si spiega da fonti Pd – possiamo contare su risorse economiche che mai l’Italia ha avuto nel corso dei decenni passati. Non possiamo sbagliare. Ogni risorsa va utilizzata nel modo più efficace per risollevare e cambiare positivamente lo sviluppo della nazione.

Siamo favorevoli dunque all’apertura di un processo che coinvolga appieno realmente e non in maniera superficiale le migliori energie produttive, sociali e intellettuali italiane per definire in in tempi certi e con obiettivi chiari gli indirizzi concreti e strategici da assumere nei prossimi mesi.

Allargando su questo, il confronto a tutte le forze politiche democratiche disponibili, è la conclusione.

Bac/Int11