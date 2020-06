Sabato 6 giugno 2020 - 10:01

Fase 3, Di Maio: bene dibattito economia, sì dialogo no polemica

Lavoriamo e diamo soluzioni concrete agli italiani

Roma, 6 giu. (askanews) – “E’ un bene che il tema economico sia entrato per tutti nel dibattito politico. Chiedo solo una cosa: sì al dialogo, no alle polemiche. Non è questo il momento. Lavoriamo e rimaniamo concentrati, diamo soluzioni e risposte concrete agli italiani”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.