Venerdì 5 giugno 2020 - 15:34

Salvini dice che il plexiglass tra i banchi è una follia

No a chiudere e distanziare i bambini

Napoli, 5 giu. (askanews) – “Pensare di chiudere i bimbi in classe differenziate e distanziati con plexiglass è follia”. A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro a Villa Vittoria, a Napoli, in una sala affollata di giornalisti e sostenitori in cui è stato difficile mantenere il distanziamento tra i partecipanti. La conferenza stampa è stata organizzata per presentare il passaggio del consigliere regionale Gianpiero Zinzi e l’ex assessore regionale Severino Nappi, alla Lega. All’incontro partecipa anche il deputato del Carroccio, Nicola Molteni.

