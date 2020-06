Venerdì 5 giugno 2020 - 20:12

A riunione con Conte dubbi Franceschini su ‘Stati generali’

Il premier e Gualtieri al lavoro su piattaforma

Roma, 5 giu. (askanews) – Gli “stati generali” annunciati da Giuseppe Conte agitano la maggioranza, parecchie perplessità sono emerse durante la riunione di oggi tra il presidente del Consiglio, il ministro dell’Economia e i capi—delegazione. In particolare, raccontano fonti di governo, molti dubbi sarebbero stati espressi dal Pd Dario Franceschini, preoccupato che si possa arrivare ad un appuntamento così importante in maniera troppo frettolosa e, soprattutto, con un piano di rilancio che ancora non c’è.

Ma anche Teresa Bellanova(Iv) avrebbe sostanzialmente invitato a impostare l’evento come l’avvio di una fase di confronto, possibilmente su una manciata di temi condivisi nella maggioranza.

Del resto, anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sembra privilegiare un approccio “passo dopo passo”, dal momento che il vero piano di rilancio potrà essere pronto solo a settembre, dopo la presentazione del ‘Piano nazionale di riforme’ che dovrebbe avvenire la prossima settimana e dopo, appunto, il confronto con tutte le parti sociali e i mondi produttivi.

Alla fine, secondo quanto viene riferito, si è deciso che Conte e Gualtieri lavoreranno nel fine settimana ad una “piattaforma” da sottoporre poi lunedì ai capidelegazione per una prima valutazione. Un documento che elenchi solo “per grandi linee” le direzioni di marcia e che dovrebbe essere la base sulla quale, appunto, avviare il confronto agli stati generali.