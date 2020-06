Giovedì 4 giugno 2020 - 15:06

Fase 3,Conte: Stati Generali Economia completeranno lavoro Colao

Piano rinascita in dirittura di arrivo. Lo condivideremo con il paese

Roma, 4 giu. (askanews) – “Nei prossimi giorni completerò un lavoro già iniziato perché il comitato socio economico coordinato da Colao ha già lavorato in questo periodo ed è ormai in dirittura d’arrivo”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’apertura dei lavori del digital talk “Italia Riparte. Analisi, prospettive e strategie per l’Italia post Covid-19”, organizzato da EY, ha parlato degli Stati generali dell’economia “che avremo a Palazzo Chigi”, annunciati già ieri in conferenza stampa.

“Colao – ha spiegato Conte – mi ha già anticipato alcuni progetti a cui ha lavorato, ha raccolto, nel confronto con tantissimi stakeholders, tantissime proposte. Adesso ci sarà il passaggio finale: avremo gli stati generali dell’economia a Chigi con tutte le migliori forze del paese. Ci confronteremo, raccoglieremo in questo passaggio finale le idee più utili ed efficaci, cercheremo, dalla componente produttiva alle menti più brillanti, di avere questo ultimo passaggio per pubblicizzare e condividere con il paese un recovery plan”.

“Abbiamo obiettivi da perseguire indipendentemente da quello su cui ci stimola l’Ue. Abbiamo il dovere di elaborare un progetto per l’Italia, per noi e per i figli. Le somme di Next generation non un tesoretto a disposizione del governo di turno ma una risorsa per l’intero paese che ci dobbiamo spendere per gli anni a venire”, ha concluso.