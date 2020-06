Giovedì 4 giugno 2020 - 21:15

Di Maio: governo sta bene, nessun rimpasto

"Teatrino simile non sta accadendo in nessuna parte del mondo"

Roma, 4 giu. (askanews) – Il governo si trova ad affrontare una delle crisi più gravi della storia europea e “deve stare per forza in salute”: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi di Maio, intervenuto a “Stasera Italia” su Rete4, escludendo qualsiasi ipotesi di rimpasto della maggioranza.

“Mentre ci sono cittadini e aziende in difficoltà, ritardi di pagamenti la politica comincia a dire sai che c’è, prendiamo questo per metterlo da questa casella in quest’altra, le consultazioni.. sono cose che agli italiani non interessano”, ha continuato Di Maio. “Un teatrino simile – ha aggiunto – non sta accadendo da nessuna parte del mondo e gli italiani non lo meritano”.