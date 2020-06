Mercoledì 3 giugno 2020 - 19:56

Fase 3, Salvini: Lega sfida Conte su modello Genova e flat tax

"Se ci ascolta fa il bene del Paese, se fa tutto da solo fa male"

Roma, 3 giu. (askanews) – “Gli italiani meritano fiducia e concretezza. Il presidente del Consiglio parla di taglio della burocrazia e di riforma fiscale. Ebbene, la Lega ha già presentato in Parlamento due progetti di legge che gli mettiamo a disposizione e su cui lo sfidiamo”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una videodichiarazione diffusa dal suo ufficio stampa.

“Uno – ha spiegato – è questo: modello Genova per azzerare la burocrazia e terminare tutte le opere pubbliche sospese da troppo tempo. L’altro è sulla flat tax: pagare meno per pagare tutti. Aiutare 10 milioni di lavoratori italiani, famiglie e imprese, a poter pagare le tasse per recuperare lavoro e speranza”.

“Se il presidente del Consiglio ci ascolta fa il bene del Paese, se vuole insistere a fare tutto da solo come ha fatto nei mesi passati fa il male dell’Italia”, ha concluso Salvini.