Mercoledì 3 giugno 2020 - 18:13

Fase 3, Conte: ci meritiamo sorriso ma guai abbandonare prudenza

"Grave leggerezza abbandonare mascherine-distanziamento sociale"

Roma, 3 giu. (askanews) – “Ci meritiamo il sorriso e l’allegria dopo settimane di duri sacrifici” “ma se ci troviamo ora in questa sotiazione è perchè abbiamo accettato di modificare le nostre abitudini di vita, dico solo facciamo attenzione: abbandonare il rispetto di misure come mascherine e distanziamento sociale è una grave leggerezza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi puntualizzando che i contagi ci sono ancora, per quanto più bassi, e che il virus circola ancora.