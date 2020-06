Mercoledì 3 giugno 2020 - 19:13

Fase 3, Calenda: Conte promette di tutto, mancava pace nel mondo

"Ma manca ancora erogazione cig"

Roma, 3 giu. (askanews) – “Conte non ha prospettato niente perchè ha prospettato tutto. Mancava la pace del mondo”. Lo ha affermato il fondatore di Azione, Carlo Calenda, commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio sulla fase .In realta, ha detto Calenda “manca la cig per un milioni di lavoratori, sono state erogate garanzie per 20 miliardi contro i 400 annunciati, c’è una flessione del pil del 13%”.