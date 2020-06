Mercoledì 3 giugno 2020 - 16:18

Dl scuola, il Governo ha posto la fiducia in aula alla Camera

Bocciate pregiudiziali costituzionalità

Roma, 3 giu. (askanews) – Il governo ha posto alla Camera la fiducia sul decreto scuola.Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. In precedenza l’Assemblea di Montecitorio aveva bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni.