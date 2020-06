Mercoledì 3 giugno 2020 - 18:03

2 Giugno,Salvini:manifestazione composta e educata con tanta gente

"Le polemiche? Sarebbe come farle per l'abbraccio di Codogno a Mattarella"

Roma, 3 giu. (askanews) – “E’ come se qualcuno avesse voluto polemizzare con la gente che ieri a Codogno ha voluto abbracciare il presidente della Repubblica”, quella di ieri del centrodestra “è stata una manifestazione composta, educata, certo quando hai tanta gente…”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervistato a La vita in diretta su Rai 1. Il distanziamento durante le manifestazioni? “Saremo scrupolosi, assolutamente, salvare la salute è la prima cosa ma anche salvare uno per uno i posti di lavoro” ha concluso Salvini.