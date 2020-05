Giovedì 28 maggio 2020 - 16:13

Conte: il virus ha mostrato la nostra fragilità globale

Il premier esorta ad una maggiore cooperazione internazionale

Roma, 28 mag. (askanews) – “L’umanità sta attraversando una crisi che non ha precedenti per dimensioni e portata: una crisi che non conosce confini e non risparmia alcuna regione, minaccia la salute pubblica ma sfida anche i nostri sistemi sociali ed economici. Il virus ha mostrato la nostra fragilità globale.

Dobbiamo ora rafforzare la nostra capacità di ripresa e i nostri sistemi sanitari, ma anche proteggere e ricostruire, su nuove basi, il nostro tessuto sociale ed economico. Dobbiamo trasformare questa crisi in un’opportunità per trasformare le nostre società”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in videoconferenza all’evento di alto livello “Financing for development in the era of Covid -19 and beyond”.

“La cooperazione internazionale, la visione comune e la solidarietà dei leader oltre i confini – ha aggiunto – sono fondamentali per avere successo. L’Italia agirà di conseguenza: non solo perché crediamo fortemente in un multilateralismo efficace, ma anche perché sentiamo una responsabilità speciale in quanto prossima presidenza del G20”.

