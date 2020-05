Mercoledì 27 maggio 2020 - 15:44

M5s, Di Maio: la politica in Italia è classista

Intervistato da Costanzo, ministro: su di me "bibitaro" fake news

Roma, 27 mag. (askanews) – La politica italiana è “classista” e questo dà un messaggio sbagliato a tanti giovani. La considerazione viene dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Maurizio Costanzo per la sua trasmissione, l’Intervista, che andrà in onda domani su Canale 5.

Di Maio è partito dalla famosa foto che lo ritrae vendere le bibite allo stadio San Paolo di Napoli. “È un fotomontaggio, ma capisco che è stata vista così tante volte che è diventata vera”, ha raccontato il ministro, il quale invece dice che al San Paolo si occupava dell’accoglienza alla tribuna autorità.

Ma l’uso di quella foto, secondo lui, nasconde il classismo. “Un lavoro umile in questo Paese viene usato come offesa e questa è una carognata nei confronti di tanti ragazzi che per studiare o andare avanti nella propria vita fanno quel lavoro”.

Secondo Di Maio, “nella politica c’è classismo, che è sbagliato perché manda un messaggio sbagliato ai giovani i quali si demoralizzano”.