Martedì 26 maggio 2020 - 00:55

Assistenti civici, Boccia: “Niente guardie, solo volontari”

'Com'è accaduto finora: volontari hanno dato il cuore al paese'

Roma, 26 mag. (askanews) – Niente eserciti o guardie civili, ma solo volontari. A ribadirlo è stato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia nel suo intervento a “Patriae” su Rai2, al termine di una giornata di tensioni politiche sul tema degli assistenti civici.

“La Protezione Civile ha avviato le procedure per l’ennesimo bando per dei volontari – ha precisato Boccia – non c’è mai stata nessuna guardia civile o ronda, ma solo volontari per finalità sociali che regalano il loro tempo al comune di appartenenza che aiutano a portare cibo a chi non può uscire di casa a portare medicine, se serve ad aprire e chiudere parchi, 16 ore a settimana e lo può fare chiunque”.

Il ministro ha sottolineato l’importanza del lavoro delle migliaia di volontari in tutte le fasi dell’emergenza Covid-19, negli ospedali come infermieri, nelle carceri, nelle Rsa, “l’hanno fatto con il cuore, con la loro disponibilità e generosità nei confronti del Paese”.

Ape