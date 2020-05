Lunedì 25 maggio 2020 - 09:58

Cosa dice Gallera sui decessi zero in Lombardia

"Non vorrei essere euforico e poi essere smentito oggi"

Milano, 25 mag. (askanews) – Il numero di zero decessi nella giornata di domenica comunicato dalla Regione Lombardia è da guardare con prudenza. “Guardiamolo con prudenza – dice a Mattino 5 Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia – perchè come sapete all’inizio di ogni mese arrivano anche un centinaio di decessi che sono legati alle anagrafi dei Comuni che non vengono aggiornate quotidianamente”. “Dai nostri ospedali è arrivato un dato che segnalava nessun decesso ma anche lì era domenica io non vorrei essere euforico e poi oggi registrare una forte smentita – ha aggiunto – E’ un elemento perchè ormai anche il numero dei decessi che è il dato più doloroso si sta riducendo in maniera significativa ma prima di dire che la Regione Lombardia ha zero decessi aspettiamo oggi di capire” Mlo/Int5