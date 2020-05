Venerdì 22 maggio 2020 - 15:19

L’opinione del presidente dell’Iss Brusaferro sugli spostamenti tra regioni

Auspicabilmente con un numero di casi più ridotto

Roma, 22 mag. (askanews) – Quello della mobilità fra le regioni “è un tema importante, l’obiettivo è affrontarlo in sicurezza e auspicabilmente con un numero di nuovi casi ancora più ridotto rispetto a quello che abbiamo”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita, Silvio Brusaferro, nel punto stampa all’Iss sull’andamento dell’epidemia, in merito al tema dello spostamento interregionale che, a partire dal 3 giugno, sarà vincolato ai dati epidemiologici.

“Immaginare la mobilità tra le Regioni in funzione di un Rt che cambia su base settimanale è chiaro che non può essere un criterio”, ha sottolineato, spiegando che l’indice di contagio Rt “serve per capire la capacità del nostro sistema di controllare e intercettare precocemente gli spostamenti”.

“Le modalità per gestirli andranno affrontate a mano a mano per capire esattamente come fare questa mobilità regionale. Anche le modalita di movimento: è poco pensabile – ha scherzato – che le persone si muovano con elicotteri da una Regione all’altra”.

Mpd/Int2