Giovedì 21 maggio 2020 - 10:12

Lockdown, Fase 2 e app Immuni. Cosa dice Conte

Compressione diritti fondamentali solo per tutelare salute

Roma, 21 mag. (askanews) – “Non possiamo tollerare la compressione dei diritti fondamentali se non nella misura necessaria a tutelare la salute. La permanenza di tali misure sarebbe irragionevole e incompatibile con i principi della Costituzione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla Camera sottolineando che nei mesi scorsi “siamo stati costretti a limitare il più possibile gli stanziamenti, a imporre il distanziamento sociale” per arginare i contagi da coronavirus e “gli italiani hanno pienamente compreso il rischio e condiviso lo sforzo collettivo, le misure sono state ovunque rispettate con disciplina, tranne alcune eccezioni. Possiamo dire, con dovuta prudenza, che il peggio è alle spalle e di aver compiuto la scelta giusta”.

Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha quindi aggiunto: “Siamo in condizione di attraversare la Fase 2 con fiducia e responsabilità” e “l’accurato piano nazionale di monitoraggio ci consente di avere un quadro dettagliato della curva. Ci permetterà di intervenire con misure restrittive se dovessero generarsi nuovi focolai in specifici territori. Siamo consapevoli che potrebbe aumentare la curva dei contagi, ma lo abbiamo calcolato e lo terremo sotto osservazione. Dobbiamo accettarlo, non possiamo fermarci in attesa di un vaccino. Altrimenti il tessuto produttivo e sociale sarebbe irrimediabilmente compromesso”.

Il premier è quindi intervenuto sulla questione dei tamponi spiegando che “in Italia sono stati fatti 3 milioni 171.719 tamponi, collocando il nostro paese al primo posto per numero di tamponi per abitante, Soprattutto in questa fase è importante l’uso dei test molecolari, il commissario ha avviato una richiesta per l’offerta di kit per ulteriori 5 milioni di test e 59 aziende hanno presentato proposte”, Sempre nel campo della prevenzione, ha proseguito, “il governo ha introdotto una disciplina per realizzare la app Immuni nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza nazionale. Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione su questa nuova applicazione, i dati verranno usati solo per la tracciabilità del virus. Abbiamo definito un articolato sistema per testare, trattare e tracciare” e “stiamo potenziamento i controlli tramite test molecolari utili a mappare la diffusione del contagio. Dobbiamo ritornare in sicurezza e progressivamente al pieno svolgimento della vita sociale ed economica”.

Int11