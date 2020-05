Giovedì 21 maggio 2020 - 15:17

Fase 2, M5s attacca su sanità Lombardia,nuova bagarre in Senato

Morra: "Qualcosa non ha funzionato per scelte politiche fatte"

Roma, 21 mag. (askanews) – “Salvini ha indicato delle possibilità che materialmente non sono nelle nostre possibilità, magari potessimo recuperare gli errori fatti da chi adesso dimentica di aver fatto qualche errore”. Lo ha detto nell’aula di Palazzo Madama, durante la discussione sull’informativa del premier Conte, il senatore del Movimento Cinquestelle Nicola Morra. “Nella Regione Lombardia evidentemente qualcosa non ha funzionato se circa la metà delle vittime sono concentrate lì – ha detto Morra mentre si sono alzate proteste nell’aula -, in un’area che ha dimostrato di non sapere affrontare una pandemia perchè erano state fatte delle scelte di politica sanitaria per cui era stata penalizzata la sanità territoriale”.

“E’ mio motivo di orgoglio a calabrese adottivo, senatore Romeo – ha aggiunto Morra – aver saputo che nell’ospedale di Catanzaro sono stati curati due pazienti bergamaschi, questa è la solidarietà nazionale”.

Nell’aula del Senato si sono alzate proteste da parte dei banchi della Lega e la presidente Casellati ha ripreso chi si alzava dai banchi a protestare anche togliendosi la mascherina.