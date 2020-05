Mercoledì 20 maggio 2020 - 12:31

Renzi ‘salva’ Bonafede (e Conte)

"Voteremo no alle mozioni di sfiducia"

Roma, 20 mag. (askanews) – “Voteremo contro le mozioni di sfiducia”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in aula al Senato intervenendo in dichiarazioni di voto sulle due mozioni di sfiducia presentate nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Non voteremo” le mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha aggiunto, “per motivi politici: in primis per quanto detto dal presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha detto con chiarezza che se vi fosse stato un voto contrario all’operato del ministro da parte della maggioranza egli ne avrebbe tratto le conseguenze, quando parla il premier si rispetta istituzionalmente e si ascolta politicamente”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, intervenendo in Aula al Senato ha spiegato le ragioni per cui non sfiducerà il Guardasigilli.

“Chi crede nella ragion di Stato rispetta le parole premier pur condividendo i contenuti della mozione Bonino”, ha aggiunto Renzi. “Dal premier sono arrivati segnali importanti- ha proseguito il leader di Iv -: abbiamo molto apprezzato le decisioni sull’Irap, la battaglia per la legalità a fianco della Bellanova, abbiamo apprezzato l’accelerazione sulla riapertura ma c’è ancora molto da fare. A noi non interessa un sottosegretario ma lo sblocco dei cantieri, altrimenti la disoccuazione che viaggia al 15% arriverà al 2%”.

L’ex premier ha detto di aver apprezzato alcune ultime decisioni del governo e di Giuseppe Conte, quella sull’abolizione della rata dell’Irap di giugno per le imprese in difficoltà per il coronavirus e quella sulla regolarizzazione degli stranieri, battaglia questa della ministra Iv, Teresa bellanova.

