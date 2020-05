Mercoledì 20 maggio 2020 - 09:14

Italia viva e le rassicurazioni sul Governo (cosa dice Rosato)

Ma nostre tesi devono avere casa perchè siamo in maggioranza

Roma, 20 mag. (askanews) – “Ascolteremo il ministro Bonafede in Aula, ministro con cui in queste giornate abbiamo interloquito, come abbiamo interloquito con il premier Conte, lo ascolteremo e alla luce della cose che dirà ci sarà la posizione di Italia viva. Non è una cosa normale? E’ evidente che non facciamo il tifo per far andare a casa il governo, vogliamo che resti ma vogliamo che le nostre tesi trovino casa, visto che siamo nella maggioranza”. Lo ha detto Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva a Radio 24 a proposito della mozione di sfiducia verso il Guardasigilli in votazione oggi al Senato.

Rosato osserva anche che “qualsiasi altro ministro avrebbe avuto tutti a chiedere le dimissioni dopo le morti in carcere, le evasioni di massa, la polemica su Dap, noi vogliamo riprendere un filo mai interrotto e cioè: perchè la politica del governo è giustizialista?”.

