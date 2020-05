Mercoledì 20 maggio 2020 - 15:42

Bonafede,Marcucci: messaggio Senato chiaro: discontinuità subito

Il capogruppo: inizia nuova fase sulla giustizia, il ministro avvertito

Roma, 20 mag. (askanews) – “Da oggi inizia una nuova fase per il governo al ministero della Giustizia. Tutta la maggioranza ha respinto le strumentali mozioni di sfiducia rivolte al Guardasigilli. Ma tutta la maggioranza ha mandato al titolare del dicastero di via Arenula un messaggio pressante. Alfonso Bonafede non potrà andare avanti nello stesso modo, come ha detto il nostro senatore Franco Mirabelli, serve una discontinuità più forte e netta tra il governo con la Lega e l’attuale esecutivo con Pd, Iv, Leu. E’ un messaggio, che sono certo, il ministro raccoglierà fin da subito”. Lo ha affermato in una dichiarazione il capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci