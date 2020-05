Martedì 19 maggio 2020 - 15:58

Indagine di Casaleggio sul commercio online ai tempi del Covid

Come la pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani

Milano, 19 mag. (askanews) – Il Coronavirus ha “stravolto” le abitudini degli italiani anche per quanto riguarda il commercio online: cambiano le priorità di acquisto, con alcuni settori storicamente consolidati che crollano a vantaggio di nuovi segmenti rampanti. È quanto emerge dal 14esimo report della Casaleggio Associati sul commercio digitale in Italia, ‘E-commerce in Italia 2020 – Vendere online ai tempi del Coronavirus’ pubblicato oggi. Il 54% delle aziende e-commerce, sottolinea lo studio, ha visto calare il proprio fatturato a causa del Coronavirus, mentre solo il 21% lo ha incrementgato.

“Negli ultimi mesi – ha spiegato Davide Casaleggio – è stato registrato un calo fortissimo di transazioni in settori fino ad oggi dominanti on-line, quali il turismo, a favore di altri fino a questo momento considerati marginali come l’alimentare che ha avuto una crescita a tre cifre”. Si tratta di “un cambiamento epocale che durerà nel tempo e che modificherà fortemente l’economia e l’organizzazione del business di molte aziende”, ha sottolineato Casaleggio.

Il settore che ha beneficiato di più dal lockdown è l’alimentare. Nel 2019 valeva il 3,1% del fatturato complessivo dell’e-commerce italiano, oggi è diventato il settore merceologico con più transazioni. In crescita anche Salute e Bellezza, soprattutto grazie al pharma, e l’Editoria. L’elettronica, grazie allo smart working, e calano Moda e Turismo.

“Su 58 operatori rappresentativi di tutti i settori merceologici – ha sottolineato Casaleggio – emerge che la maggior parte delle aziende non vede un miglioramento dei propri affari. E chi ha incrementato il proprio fatturato fa fatica a stare dietro agli ordini con un +96% di incremento medio in settori come l’intrattenimento online e la formazione, o i negozi online di alimentari che da soli hanno visto un +300%”, ha chiosato Davide Casaleggio.

Mch/Int5