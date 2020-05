Martedì 19 maggio 2020 - 21:59

Franceschini: mozione contro Bonafede? Sono abbastanza ottimista

Resteremo nei binari della normalità tra maggioranza e opposizione

Roma, 19 mag. (askanews) – Dario Franceschini è “ottimista”: le mozioni contro il ministro della Giustizia, in Senato, non passeranno. Lo ha detto lo stesso ministro, capo delegazione del Pd al governo, a Porta a porta.

“Non ho elementi – ha spiegato Franceschini – ma sono abbastanza ottimista che domani le cose non andranno fuori dai binari della normalità maggioranza/opposizione. Poi, è chiaro che sui temi della giustizia, in un governo che è nato su posizioni così distanti, ci sia un dibattito, ci siano problemi… Ma fino adesso con incontri tra i vari partiti abbiamo sempre trovato la mediazione su tutti, continueremo”.

“E’ fisiologico – ha osservato ancora l’esponente Pd – che l’opposizione faccia una mozione di sfiducia a un ministro. Ricordo che Bonino non ha votato fiducia a governo, quindi formalmente è all’opposizione. Certo, sarebbe saggio in questo momento concentrarsi sui problemi drammatici degli italiani, più che far polemica politica. E’ un po’ più complicato quando c’è un partito di maggioranza che non chiarisce per tempo che atteggiamento terrà su una mozione di sfiducia. Io sono convinto però – ha aggiunto riferendosi agli incontri di Maria Elena Boschi a Palazzo Chigi – che quando gli incontri durano molto portano sempre conseguenze positive”.