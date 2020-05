Martedì 19 maggio 2020 - 21:02

“E’ brutto vedere i ragazzi con l’aperitivo senza mascherina”

Lo ha detto Franceschini

Roma, 19 mag. (askanews) – “Si può tornare gradualmente a una vita normale, con prudenza, con il distanziamento, le mascherine. E’ brutto vedere i ragazzi con l’aperitivo senza mascherina come se tutto fosse finito. Non è tutto finito, serve prudenza”. Lo ha detto il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, nella registrazione della puntata di “Porta a porta” in onda stasera. “Sono stato – ha sottolineato – sicuramente tra i più prudenti nella fase più difficile, all’inizio. In questa fase credo che fosse giusto arrivare a una riapertura graduale e molto controllata”.

“Dobbiamo attaversare – così sempre Franceschini – una fase difficile, una specie di deserto, ma poi il turismo tornerà. Prima della crisi il turismo internazionale stava crescendo e tutti vogliono venire in Italia, è la prima meta più desiderata e stavamo discutendo di come gestire la crescita. Bisogna aiutare le imprese ad attraversare questa fase, intanto puntando sul turismo interno”.

