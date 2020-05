Martedì 19 maggio 2020 - 12:20

Coronavirus, Conte: si supera solo con solidarietà e coooperazione

Crisi globale senza precedenti che non conosce confini

Roma, 19 mag. (askanews) – “Il virus ha cambiato la nostra vita in modi che non avremmo potuto mai immaginare solo pochi mesi fa. Stiamo vivendo una crisi globale senza precedenti, una crisi che non conosce confini e non risparmia regione: possiamo superarla solo insieme, attraverso la solidarietà, la cooperazione e la responsabilità reciproca”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nell’intervento al segmento di alto livello della sessione di chiusura della 73ma Assemblea mondiale della salute.