Martedì 19 maggio 2020 - 16:49

Bonafede, Marcucci: no Pd a sfiducia ma lui riequilibri linea

Si ricordi che è il ministro della Giustizia di una coalizione

Roma, 19 mag. (askanews) – Roma, 19 maggio- “Il ministro Bonafede domani può dare un aiuto fortissimo alla maggioranza che lo sostiene. Io credo che le mozioni di sfiducia siano da rigettare ma per il Guardasigilli può essere l’occasione per riequilibrare la politica del suo dicastero, valorizzando il fatto che è ministro di un governo di coalizione”. Lo ha affermato in una dichiarazione il capogruppo dei senatori del Pd Andrea Marcucci.