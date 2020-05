Lunedì 18 maggio 2020 - 19:35

Zingaretti: governo vigili su utilizzo incentivi e prestiti

"Noi difendiamo l'Italia, lo sviluppo, il lavoro"

Roma, 18 mag. (askanews) – Il governo deve “vigilare” sull’utilizzo di “incentivi e prestiti”, per evitare che le risorse vengano usate per “delocalizzare”. Lo scrive su Facebook il segretario Pd Nicola Zingaretti. “Noi – afferma – difendiamo l’Italia, lo sviluppo, il lavoro. Questo è il filo conduttore di tutte le nostre azioni. Mai come in questa fase è giusto e necessario mettere in campo tutti gli strumenti possibili per favorire gli investimenti e salvaguardare l’occupazione in Italia”.

“In particolare – sottolinea Zingaretti – nelle politiche di incentivi e prestiti con garanzia statale alle imprese e ai grandi gruppi industriali deve essere determinante la finalità di utilizzo delle risorse che devono servire a stabilizzare l’occupazione in Italia e a non delocalizzare le produzioni, e a realizzare una nuova stagione di crescita, innovativa che punti alla sostenibilità. Purtroppo in Italia molte volte gli accordi sono stati disattesi, con gravi danni per i lavoratori e i soldi pubblici”.

Conclude il segretario Pd: “Per questo ora il governo dovrà vigilare con la massima attenzione su questi strumenti e sugli effettivi utilizzi che le imprese faranno di queste risorse, Fca compresa. Dobbiamo costruire il futuro, ridare fiducia al Paese, e avviare una nuova politica industriale che partendo dalla semplificazione, dall’ambiente e dal lavoro sappia ridisegnare una nuova Italia più competitiva, più sostenibile e più giusta”.