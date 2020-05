Lunedì 18 maggio 2020 - 19:08

Piano Ue,Governo:proposta franco-tedesca frutto lavoro congiunto

"Recepiti importanti elementi portati avanti da Italia"

Roma, 18 mag. (askanews) – La proposta franco-tedesca per un fondo da 500 mld “come specificato dal Presidente Macron, è evidentemente il frutto del lavoro congiunto con altri partners europei, in primis l’Italia, in vista della proposta della Commissione Europea sul Recovery Fund e più in generale sugli altri temi evocati come: salute, investimenti, ricerca, politica industriale e concorrenza, che rappresentano obiettivi prioritari dell’agenda europea”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi.

La proposta franco-tedesca di Recovery Fund, sottolineano le fonti, “recepisce importanti elementi portati avanti da Francia, Italia ed altri Paesi quanto a trasferimenti e meccanismo di anticipo delle risorse, il cosiddetto frontloading. Una dimensione di 500 miliardi euro di soli trasferimenti è senz’altro un buon punto di partenza, ed è comunque una dotazione di sussidi che si avvicina a quanto richiesto di recente dall’Italia e dagli altri partners”.