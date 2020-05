Lunedì 18 maggio 2020 - 19:14

Piano Ue,Goveerno: 500mld per Italia è la base, va ampliato

"In Europa nessuno deve essere lasciato indietro"

Roma, 18 mag. (askanews) – Il fondo da 500 mld proposto da Francia e Germania per l’Italia è “un punto di partenza che non deve essere rivisto al ribasso, ma semmai ampliato” e “da questa somma si può partire per rendere ancora più consistente il Recovery Fund, nel quadro del budget europeo”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi.

“La Commissione europea – spiegano le fonti – potrà senz’altro trarne beneficio in vista della sua proposta, che da parte italiana si auspica sia ancora più ambiziosa in termini finanziari. In sintonia con le nostre proposte vi è anche l’attenzione per il Green Deal, il sostegno del tessuto industriale europeo, e – cosa che l’Italia chiede da tempo – la prospettiva di armonizzare il quadro regolatorio fiscale. L’obiettivo è quello di mettere in campo strumenti e iniziative che attenuino le divergenze intraeuropee dopo questa crisi epocale e pongano le premesse per una vera ripartenza dell’Europa. Un’Europa dove tutti i Paesi più colpiti abbiano la possibilità di ripartire tutti insieme senza lasciar indietro nessuno. Tanto meno le aree e i settori più provati dalla pandemia”.