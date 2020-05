Lunedì 18 maggio 2020 - 13:04

Fase 2, Renzi: c’è chi vede complotti ovunque, populismo sta vincendo

"Occupiamoci di grave crisi, non di fantasmi"

Roma, 18 mag. (askanews) – “Grande prudenza ma l’Italia riparte. E, del resto, quando le terapie intensive sono sotto quota 800, restare chiusi sarebbe stato inspiegabile. Adesso l’emergenza è economica, cerchiamo di affrontarla senza ideologie. Quando sento autorevoli dirigenti politici evocare poteri forti o interessi nascosti, mi dico che il populismo in questo Paese sta vincendo la sfida culturale. In troppi vedono complotti ovunque. Beato chi ha tempo di vedere complotti: io vedo solo una grave crisi occupazionale davanti a noi. E dovremmo occuparci di posti di lavoro, non di fantasmi”. Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, nella enews pubblicata sul suo sito.