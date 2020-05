Lunedì 18 maggio 2020 - 18:18

Coronavirus,Salvini-Giorgetti:cosa fa Italia su indagine su Cina?

"Dal governo Conte comportamento omertoso ed equivoco"

Roma, 18 mag. (askanews) – “Oggi 116 nazioni chiedono una indagine internazionale indipendente su nascita e diffusione della pandemia e sul comportamento delle autorità cinesi. L’Italia che cosa intende fare? Stare in silenzio per gli aiuti promessi dalla Cina all’Organizzazione mondiale della sanità, che peraltro è parte in causa del disastro? Persino il commissario europeo Borrell porta l’Unione Europa sulla linea della chiarezza”. Lo chiedono in una nota il segretario della Lega, Matteo Salvini e il responsabile Esteri Giancarlo Giorgetti.

“Il governo italiano – aggiungono – continua invece nel comportamento omertoso che conferma la sua politica equivoca nei confronti della Cina. Non vorremmo che grazie alla crisi economica generata dal virus diventi facile fare shopping di imprese, infrastrutture e beni italiani per mezzo di capitali generati nel mancato rispetto delle elementari regole sociali e ambientali e utilizzati con finalità geopolitiche. L’Italia non è in svendita. Una società libera, una economia libera fondata sui valori democratici, come la nostra, esige trasparenza e verità”, concludono.