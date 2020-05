Lunedì 18 maggio 2020 - 20:12

Conte ha detto che la proposta franco-tedesca (da 500 miliardi) è un primo passo

"Occorre ampliare il Recovery Fund"

Roma, 18 mag. (askanews) – “La proposta franco-tedesca (500 miliardi a fondo perduto per rilanciare l’Europa) è un primo passo importante nella direzione auspicata dall’Italia. Ma per superare la crisi e aiutare imprese e famiglie serve ampliare il Recovery Fund. Fiduciosi in una proposta ambiziosa da parte della Commissione Ue”. Lo ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte, commentando la proposta lanciata da Angela Merkel ed Emmanuel Macron.

Francia e Germania hanno proposto oggi una dotazione di spesa di bilancio di 500 miliardi di euro nell’ambito di un piano di rilancio europeo per i Paesi più toccati dalla pandemia di Covid-19. Lo hanno annunciato il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel. I fondi, ha spiegato Macron, “hanno vocazione a essere rimborsati”. In questa proposta “non saranno rimborsati dai beneficiari ma da tutti i membri dell’unione”, ha aggiunto il presidente francese.

Afe/Int2