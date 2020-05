Lunedì 18 maggio 2020 - 18:14

2 Giugno,Meloni:libertà piazza non la concede Conte ma Costituzione

"Al presidente del Consiglio non è chiaro questo elemento fondamentale"

Roma, 18 mag. (askanews) – La possibilità di manifestare non la concede il presidente del Consiglio, è prevista dalla Costituzione. Lo dice la leader di Fdi Giorgia Meloni. “Non lo consente Conte di manifestare, ma la Costituzione. Siamo in democrazia”.

Aggiunge la Meloni: “Che un presidente del Consiglio dica ‘io vado in Parlamento’ come se fosse una sua concessione la dice lunga sull’idea che Conte ha di sé stesso. Non ci fa la concessione di venire ad ascoltare il Parlamento. Al presidente Conte non è chiaro questo elemento fondamentale”.