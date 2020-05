Domenica 17 maggio 2020 - 15:50

Vincenzo De Luca: la Campania non ha firmato nessuna intesa col governo

Non so cosa succederà il 3 giugno

Roma, 17 mag. (askanews) – La Campania non ha firmato nessuna intesa con il governo. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a proposito dell’accordo che il governo avrebbe raggiunto con le regioni sulla base di un documento messo a punto dalle stesse Regioni alla base del Dpcm sulle riaperture ancora atteso da parte del governo.

“Io non lo so cosa succederà il 3 giugno. Io cercherò di ragionare dal 2 giugno. Che significa liberi tutti. Dobbiamo avere una posizione equilibrata a seconda del contagio”, ha detto De Luca. “La regione Campania non ha firmato l’intesa con il governo. Perché su alcune norme di sicuerzza generale credo d debba pronunciarsi il ministero della Salute e non possibile che il governo e il ministro scarichino opportunisticamente sulle regioni”.

Rbr/Int2