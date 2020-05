Domenica 17 maggio 2020 - 15:10

Come fare ripartire l’economia secondo Romano Prodi

Il ruolo dello Stato

Roma, 17 mag. (askanews) – Dobbiamo ricominciare a spendere per evitare di cadere troppo e ripartire. Lo deve fare lo Stato con le opere pubbliche e i cittadini che devono avere fiducia. Lo ha sottolineato l’ex premier, Romano Prodi intervenuto a Mezz’ora in più dove ha sottolineato anche l’urgenza di una semplificazione burocratica.

Parlando del decreto Rilancio Prodi ha detto: “è facile dire cosa manca perchè tutti vogliono qualcosa di più comprensibile. Sulla distribuzione diciamo che ci sono categorie come il turismo trattati meno bene, alcuni richiedono benefici fiscali a differenza di altri che in questo periodo sono andati bene. Il problema non è il bilancino ma la reazione a breve e i progetti a lungo”.

“Bisogna cominciare a spendere subito per non cadere troppo. Lo Stato deve iniziare a spendere con opere di edilizia e i cittadini devono avere fiducia e ritornare a spendere. Diamo fiducia al sistema economico. Dalle crisi si è usciti solo con le grandi spese poi bisogna fare anche le riforme di struttura se no non dura. Dobbiamo impedire di precipitare troppo”, ha aggiunto Prodi.

Rbr/Int2