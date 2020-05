Sabato 16 maggio 2020 - 16:11

“Controlleremo che i soldi non finiscano alla mafia”

Parla la ministra dell'Interno Lamorgese

Roma, 16 mag. (askanews) – In questi giorni di crisi, è “importante l’erogazione dei fondi di sostegno. Dobbiamo essere celeri e rapidi ma su una cosa sono ferma: questo non deve voler dire abbassare la guardia sui controlli contro la mafia”.

Lo ha chiarito la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intevenendo al Tavolo dedicato alla Sicurezza nell’ambito dell’evento virtuale promosso dal PD Milano Metropolitana “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro”.

“Fermo restando la celerità dell’erogazione – ha detto – non bisogna aspettare il completamento delle procedure antimafia, che sono molto lunghe, basterà un’autocertificazione per accedere alle risorse, ma poi faremo tutti i controlli: se da una parte ci sono le esigenze dei cittadini, dall’altra vi è l’esigenza che le risorse non vadano a finire nelle mani sbagliate”.

