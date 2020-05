Venerdì 15 maggio 2020 - 16:10

Perché il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha chiesto scusa al virus (ironicamente)

"C'è qualche imbecille..."

Napoli, 15 mag. (askanews) – “C’è qualche imbecille in Campania che ha fatto questa osservazione: abbiamo realizzato posti letto di terapia intensiva non occupati. Chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“Ma perché, i posti devono essere occupati al 100%? – ha aggiunto il governatore – Ringraziamo il Padreterno se abbiamo i posti realizzati e non occupati da malati. Siamo di fronte all’imbecillità totale continueremo a realizzare posti letto in terapia intensiva per stare tranquilli in autunno, quando avremo l’epidemia influenzale e presumibilmente un ritorno dell’epidemia da Covid”, ha concluso De Luca.

